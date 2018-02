Pochettino: "Plaats Dembélé in dezelfde categorie als Maradona en Ronaldinho"

Dembélé speelt de laatste tijd op een bijzonder hoog niveau bij Tottenham. Dat is ook zijn coach Mauricio Pochettino niet ontgaan. "Ik heb al eens gezegd dat hij een voetballend genie is", laat de Argentijn optekenen in zijn vooruitblik naar de wedstrijd tegen Crystal Palace.

"Ik plaats hem in dezelfde categorie als Maradona, Ronaldinho en Okocha. Spelers met wie ik zelf op het veld heb gestaan. Voor mij hoort Dembélé bij de meest talentvolle spelers uit de geschiedenis van het voetbal. Hij geeft blijk van een uitzonderlijke vorm en verdient dan ook alle lof die hij momenteel krijgt."