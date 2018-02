"Doet ie het of doet ie het niet, scoren in een topper?" Dat is zowat dé baseline als het deze week over de aanvalsleider van Manchester United ging. De voorbije weken liet Romelu Lukaku de netten trillen tegen Derby County, Stoke City, Yeovil Town en Huddersfield, maar het mag wat meer zijn, toch? Bijvoorbeeld vandaag tegen Chelsea?

Toen Lukaku in augustus als een wervelwind en scoremachine aan zijn avontuur bij Manchester United begon, vertrappelden de analisten elkaar om te zeggen dat ze altijd geloofd hadden dat Lukaku bij United een spits van wereldformaat zou worden.

Efficiënter, technisch vaardiger, slimmer én een coach die in hem gelooft. Dat laatste is nog altijd het geval, dat eerste wordt door diezelfde kenners alweer in twijfel getrokken na zijn non-match in Sevilla.

In de Champions League heeft Lukaku zijn debuut zeker niet gemist met 4 doelpunten in 6 poulematchen, maar de zwakke prestatie in Sevilla sterkt het sceptische Lukaku-kamp in hun overtuiging dat hij in "echt belangrijke" matchen tegen topploegen niet thuisgeeft.