Alderweireld mogelijk out voor het weekend met nieuwe blessure

Het is voorlopig niet het seizoen van Toby Alderweireld. De Rode Duivel liep in november een hamstringblessure op en kwam sindsdien nog maar 2 keer in actie voor Tottenham, telkens in de FA Cup.

Nu is hij mogelijk opnieuw (even) buiten strijd. Op training bezeerde de verdediger zich gisteren aan zijn been. Dat vertelde manager Mauricio Pochettino. "Hij kon de training niet afwerken. We zullen zien of hij beschikbaar is. We hopen dat het niets ernstigs is."

Achter de naam van Alderweireld staat een vraagteken voor de match van zondag tegen Crystal Palace. "We moeten de situatie nu evalueren en we kunnen niet beslissen voor morgen, zaterdag."