VIDEO: Agüero deelt klap uit aan Wigan-fan na nederlaag in FA Cup

Ook Manchester City moet nog vrezen voor een boete. Enkele meegereisde fans bekogelden de stewards en politieagenten met afgebroken boardings.

Toch klonk coach Pep Guardiola verzoenend na de uitschakeling. "Ik moet Wigan feliciteren met de overwinning. We hebben er alles aan gedaan, maar we maakten één fout en dat is beslissend in zo'n wedstrijd. We aanvaarden de nederlaag. Ik heb geen spijt van onze aanpak. Ik beoordeel mijn spelers op hun inzet en niet op het resultaat."