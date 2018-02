"De Bruyne is beste passer in geschiedenis van Premier League"

Volgens Jamie Redknapp hoort Kevin De Bruyne nu al bij de beste spelers in de geschiedenis van de Premier League. "Het lijkt alsof hij voetbal in slow motion ziet. Dat doen alleen de allergrootsten", weet Redknapp.

"Zijn creativiteit en zijn brein werken op een ander niveau dan de rest. De grote spelers kopen zichzelf tijd. Als zij aan de bal zijn, lijkt de tijd stil te staan en bij De Bruyne is dat net zo. Hij is uniek."

"Ik denk dat hij de beste passer is die ik al zag in de Premier League, beter dan Fabregas, Lampard of Giggs. Zijn repertoire aan passes dat hij kan spelen is compleet. Soms speelt hij een bal en denkt iedereen: "Wauw, heb je dat gezien?". Dat is wat hij doet: het onverwachte."