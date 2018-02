Mahrez traint weer bij Leicester: "Ik zal me blijven inzetten"

Het is altijd mijn doel geweest om mij 100% te geven voor de club, zijn fans en mijn medespelers. Dat is niet veranderd.

Het is altijd mijn doel geweest om mij 100% te geven voor de club, zijn fans en mijn medespelers. Dat is niet veranderd.

Mahrez was hiervan zo aangedaan dat hij niet meer terugkeerde naar Leicester. In zijn entourage was al te horen dat hij met een depressie zou kampen.

Maar vandaag keerde de Algerijnse middenvelder na 10 dagen dan toch terug, volgens sommige bronnen nadat hij een boete van 275.000 euro had betaald.

"Er is de voorbije dagen heel wat over mij geschreven, heel wat verkeerde berichten. Leicester is altijd op de hoogte geweest van mijn doen en laten."

"Het is altijd mijn doel geweest om mij 100% te geven voor de club, zijn fans en mijn medespelers. Dat is niet veranderd. Ze vragen me om weer deel uit te maken van Leicester. Wees maar zeker dat ik mij volledig zal geven."