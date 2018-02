Courtois steunt Conte: "We geloven in hem"

Enkele dagen na de 0-3-nederlaag tegen Bournemouth kreeg Chelsea weer een opdoffer te verwerken: gisteren werd het 4-1 bij Watford. De druk op Antonio Conte, die met Chelsea nu al 19 punten minder telt dan leider City, is alleen maar toegenomen.

"Maar we geloven in onze coach en in ons team", reageert Thibaut Courtois op de site van Chelsea. "We hebben twee slechte resultaten, maar we proberen onze rug te rechten."

"We zijn natuurlijk ontgoocheld met die resultaten. Die zijn natuurlijk niet goed. Maar we moeten ons hoofd hoog houden en we moeten hard blijven werken."

"We zijn een team met een coach en iedereen is daar positief over. We doen ons best om onze volgende match te winnen."