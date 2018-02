Eden Hazard heeft net de gelijkmaker binnen getrapt. Eden Hazard heeft net de gelijkmaker binnen getrapt.

Chelsea is in de Premier League met de billen bloot gegaan bij middenmoter Watford (4-1). Eden Hazard maakte wel een knap doelpunt. Zijn actie begon met een hakje, vervolgens dribbelde hij zijn tegenstander om af te sluiten met een draai in de verste hoek.