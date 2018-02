Veeleisende Premier League sloopt onze Rode Duivels

Dat voetballen in Engeland erg belastend is, is een open deur intrappen. Met het oog op het WK zouden de Rode Duivels wel een frisse selectie kunnen gebruiken, maar aangezien veel Belgen in de Premier League voetballen, wordt dat moeilijk.

Uit onderstaande tabel blijk dat in de top 10 van Premier League-spelers met de meeste competitieminuten dit seizoen liefst 4 Belgen prijken. Van alle Rode Duivels in Engeland is Kevin De Bruyne degene die het minste rust krijgt.