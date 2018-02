Burnley-coach over Defour: "Waarschijnlijk mist hij het WK"

Volgende week maandag gaat Steven Defour onder het mes. De operatie aan zijn knie moet een einde maken aan de pijn die hij al een paar weken voelt. "Eigenlijk liet hij alleen een scan nemen uit voorzorg", vertelt Dyche. "Maar de dokters zagen dat er wat kraakbeen los zit in zijn knie en dat moeten ze nu oplossen."

"Defour wou eigenlijk gewoon blijven spelen. Hij had een pijnlijke knie, maar het was niet bijzonder ernstig. Hij had het wel onder controle de voorbije weken. Zijn mentaliteit dit seizoen was echt goed, net zoals zijn prestaties op het veld."

"Afhankelijk van hoe de operatie loopt, is hij twee maanden out of de rest van het seizoen. De kans is heel groot dat het de rest van het seizoen wordt. Waarschijnlijk mist hij dus ook het WK."