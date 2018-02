Lukaku: "Rode Duivels zijn nog beter geworden, ook al ziet de buitenwereld dat niet"

Deze zomer moet Lukaku ook op het WK voor de doelpunten zorgen. Wat kan België in Rusland? "Ik denk dat we nog beter zijn geworden individueel en als ploeg, ook al is dat misschien niet het perspectief van de buitenwereld. Daar hoor ik de mensen zeggen dat we tegen mindere ploegen hebben gespeeld in onze poule enzovoort."

"Na de thuismatch tegen Griekenland zei iedereen dat we gefrustreerd waren door de Grieken. Als er iemand voor mij komt staan en in mijn gezicht spuwt, dan ga ik niet niets doen. Dat gebeurt niet. Ik ben geen - sorry dat ik het zo zeg- “pussy”."

Heeft Lukaku al gedroomd van de wereldtitel? "Natuurlijk, al een paar keer zelfs, in 2014 droomde ik dat al. Dat was toen ons eerste grote toernooi. Het EK was voor mij persoonlijk een grote teleurstelling. Ik ga niet rond de pot draaien, dat was onze kans. Maar ik heb het al even achter mij gelaten. Nu probeer ik weer met positieve energie toe te leven naar het WK door me mentaal te focussen bij United."

"Ik hoop dat de andere spelers dat ook doen. Er is niets beter dan spelers die in goeie vorm naar het WK komen, in plaats van heel de tijd te praten over dat WK, maar het hele seizoen niets te presteren."