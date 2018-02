Mourinho: "Fellaini enkele weken out met knieblessure"

Fellaini viel in de tweede helft in voor Manchester United in een poging om de 2-0-achterstand tegen Tottenham nog goed te maken. Maar na 7 minuten en 29 seconden zat de wedstrijd er alweer op voor de Rode Duivel.

"Het is niet ernstig, maar hij voelde iets aan zijn knie", zei Mourinho na de wedstrijd nog. Vandaag blijkt het toch een blessure te zijn. "Ik heb geen goed nieuws", zei de trainer op de persconferentie. "We moeten Fellaini enkele weken missen."

"2, 3, 4 of 5 weken? Op dit moment kunnen we het nog niet zeggen. Het medische team is nog bezig met het onderzoek. Ik vind het jammer voor hem en voor het team, want hij is een belangrijke speler voor ons."