Özil verlengt contract: "Heb mijn hart laten spreken"

Mesut Özil voetbalt sinds 2013 voor Arsenal. In die periode won hij 3 keer de FA Cup. Maar Arsenal dreigde de Duitser komende zomer kwijt te spelen, want Özil twijfelde lang om zijn aflopende contract te verlengen. De komst van Henrich Mchitarjan en Pierre-Emerick Aubameyang heeft hem mogelijk over de streep getrokken.

De 29-jarige Özil heeft nu toch zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2021 aan Arsenal bindt. Volgens de Engelse pers zou de middenvelder met een weeksalaris van zo'n 400.000 euro de best betaalde speler in de geschiedenis van de club worden.

"Dit was een van de belangrijkste beslissingen in mijn carrière. Daarom heb ik er zo goed over nagedacht. Ik heb uiteindelijk mijn hart laten spreken. Ik voel me hier thuis en ik ben heel gemotiveerd om de komende jaren mooie dingen te verwezenlijken", zegt Özil op Twitter.