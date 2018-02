Manager over blessure Defour: "Hij heeft het er heel moeilijk mee"

Steven Defour ondervond al enkele weken hinder aan zijn knie. "In de laatste thuismatch tegen Manchester United kreeg hij dan een stevige bal op zijn knie. De dag erna had hij meer last en hij kreeg het ook moeilijker met lopen", vertelt Christian Pala aan Sporza.

"Bij een scan werd vastgesteld dat er een bot los zit in zijn knie. Maandag gaat hij onder het mes en dan zal er meer duidelijkheid zijn over de blessure, maar hij zal zeker 2 maanden out zijn."

"Voor Steven is het de eerste blessure van die aard. Hij heeft eigenlijk zelden knieproblemen gehad. Niemand had deze langdurige blessure verwacht. Het is erg jammer, want hij zat dit seizoen in een heel goeie flow. Hij voelde zich in zijn sas en dat zag je ook aan zijn prestaties."

"Deze blessure is echt een klap voor Steven, hij heeft het er heel zwaar mee. Hij dacht natuurlijk ook meteen aan het WK. Het zal heel moeilijk worden om erbij te zijn in Rusland. De kans is heel klein dat hij binnen 4 maanden weer op niveau is. Dit was misschien zijn laatste kans op een groot toernooi."