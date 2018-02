West Ham schorst transferdirecteur op verdenking van racisme

"We willen geen Afrikanen meer en hij is niet goed genoeg", dat schreef Tony Henry volgens de Britse tabloid Daily Mail in een e-mail gericht aan de makelaar van een Kameroense voetballer.

In een later interview bij dezelfde krant verklaarde Henry nog dat West Ham het aantal Afrikaanse spelers wil beperken omdat ze "een slechte houding" hebben en "voor onrust zorgen" als ze niet worden opgesteld.

De club meldt in een persbericht dat het geen enkele soort van discriminatie duldt en daarom Henry schorst in afwachting van een grondig onderzoek.

West Ham staat momenteel op de twaalfde plaats in de Premier League, slechts vier punten boven de degradatiezone.