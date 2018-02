Defour: "Dit is een zware dobber, mijn seizoen is voorbij"

Steven Defour was bezig aan een sterk seizoen bij Burnley in de Premier League, maar wordt nu afgeremd door een knieblessure. Hij moet onder het mes. Volgens coach Sean Dyche zou hij maar twee maanden buiten strijd zijn, maar in een eerste reactie laat de speler nu toch zelf uitschijnen dat de revalidatie langer zal duren.

"Dit is een zware dobber. Ik ben er echt kapot van dat ik het seizoen niet zal kunnen beëindigen zoals ik zou willen. Ik beloof dat ik volgend seizoen sterker terugkom." Met een hashtag zet hij er nog bij: "Je valt 7 keer en staat 8 keer op".

Daarmee bevestigt de Belg dus dat hij dit seizoen niet meer te zien zal zijn in de Premier League. Dat hij eventueel nog op tijd fit is voor het WK, lijkt ook steeds onwaarschijnlijker. Al blijft de definitieve bevestiging daarover nog uit.

Verschillende Rode Duivels staken hem al een hart onder de riem door zijn post te liken. Onder anderen Christian Benteke en Thomas Vermaelen, twee spelers die weten wat het is om geblesseerd te zijn.