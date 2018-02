Transferperiode in Engeland breekt weer alle records: 491 miljoen euro

Op de laatste dag van de wintermercato werd er in Engeland nog met miljoenen gegooid. Er werd voor 171 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht, een record op deadline day.

Arsenal deed de duurste aankoop op de laatste dag. De Londense club betaalde Borussia Dortmund 64 miljoen euro voor Pierre-Emerick Aubameyang. Tottenham Hotspur kocht Lucas Moura bij Paris Saint-Germain voor 28 miljoen, terwijl Chelsea Arsenal 20 miljoen euro gaf voor spits Olivier Giroud. Swansea City telde 20 miljoen neer voor André Ayew.

In totaal werd er de voorbije maand 491 miljoen euro uitgegeven. Ook dat is een recordbedrag voor een wintertransferperiode in de Premier League. Virgil van Dijk was verantwoordelijk voor de grootste hap uit dat budget. Hij maakte voor 84,5 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool.