Arsenal plukt Aubameyang weg bij Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang speelde sinds 2013 voor Dortmund. In 213 wedstrijden was hij goed voor 141 doelpunten. De voorbije weken was de 28-jarige Gabonees in een heuse transfersoep verwikkeld. Vanmiddag kwam er eindelijk witte rook: Aubameyang verkast naar Arsenal.

"Afgezien van de onfrisse gebeurtenissen de afgelopen dagen zullen we ons het verblijf van Aubameyang als een succesverhaal herinneren", zegt Michael Zorc, de sportleider van Dortmund.

"Aubameyang heeft grootste prestaties geleverd, veel belangrijke goals gemaakt en heeft ons prijzen bezorgd. We wensen de spits bij Arsenal veel geluk."

Dortmund ontvangt 64,5 miljoen euro. Arsenal heeft nooit zoveel geld uitgegeven voor een speler. Vorige week verpatste de Londense club Alexis Sanchez op zijn beurt aan Manchester United en kreeg ze er onder meer Henrich Mchitarjan voor in ruil.