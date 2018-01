Conte: "Niet simpel om match voor te bereiden door situatie Batshuayi"

Moet Chelsea Michy Batshuayi in de slotdagen van de wintermercato nog laten gaan? Vorige week maakte Antonio Conté nog duidelijk dat onze landgenoot mocht vertrekken. Maar na zijn 2 goals tegen Newcastle in de FA Cup is Batshuayi niet meer zo overbodig bij Chelsea.

Borussia Dortmund zou de Rode Duivel in het vizier hebben. "Het is niet simpel om de wedstrijd tegen Bournemouth voor te bereiden door de situatie van Batshuayi", vertelde Conte op de persbabbel.

"Batshuayi is in elk geval nog in de running om een plekje in de basiself te versieren tegen Bournemouth. Ik ben alvast geen voorstander van wedstrijden op de laatste dag van de transferperiode."