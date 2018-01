City kaapt miljoenenverdediger Laporte weg bij Bilbao

Athletic Bilbao had al onthuld dat de opstapclausule van Aymeric Laporte was geactiveerd. De Baskische club had 65 miljoen euro ontvangen voor de verdediger, maar liet verder niet in zijn kaarten kijken.

Nu maakte Manchester City bekend dat het de opstapclausule (65 miljoen euro) van Laporte heeft betaald. De 23-jarige Fransman wordt zo de op 1 na duurste verdediger na Virgil van Dijk (84 miljoen euro).

De extra verdediger zal vooral Pep Guardiola gunstig stemmen. In de City-defensie ligt Vincent Kompany om de haverklap in de lappenmand. Ook verdediger Benjamin Mendy (knie) kwam dit seizoen niet vaak in actie, terwijl John Stones al een anderhalve maand out is geweest met een hamstringblessure.