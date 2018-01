United-coach Mourinho: "De club en ik willen dat Fellaini blijft"

Manchester United moet woensdag naar Wembley voor een confrontatie met Tottenham in de Premier League. Vandaag gaf United-trainer José Mourinho een persconferentie. Ook de contractgesprekken met Marouane Fellaini kwamen aan bod.

"Fellaini is een heel belangrijke speler voor mij, het is ook een grote professional en hij geeft altijd alles om het team te helpen. Ik, het bestuur en Fellaini zelf hopen dat hij blijft. Of we tot een overeenkomst komen? Dat weet ik niet", vertelt Mourinho.

"Ik weet dat hij wil blijven, dat is zeer belangrijk. Hij weet dat de club en ik hem ook willen houden, maar een speler tekent enkel als hij tevreden is met wat er in het contract staat. Dus, laten we kijken of dat mogelijk is."