Conte: "Of Batshuayi toch blijft? De bal ligt in zijn kamp, niet in het mijne"

Vandaag heb ik getoond dat ik met het heden bezig ben, niet met de toekomst. Anders had ik wel andere keuzes gemaakt.

"Ik zou niet zeggen dat het zijn beste match voor ons was, maar zijn goals waren belangrijk voor ons en belangrijk voor zijn zelfvertrouwen."

"Hij blijft een jonge speler met veel potentieel. Hij kan nog altijd veel verbeteren. Ik vind trouwens dat we sowieso 3 spitsen moeten hebben. Dat is het minimum als je in de competitie, de beker én de Champions League actief bent."

De komst van een nieuwe spits - Dzeko wordt uitdrukkelijk genoemd - betekent dus niet meteen het afscheid van Batshuayi. "Vandaag heb ik getoond dat ik met het heden bezig ben, niet met de toekomst. Anders had ik wel andere keuzes gemaakt."

"Maar er komt een WK aan en dan wil iedereen zoveel mogelijk speelminuten verzamelen om voor zijn plaatsje te kunnen vechten. Ik weet niet of Michy wil vertrekken als de club nog een extra spits haalt. De bal ligt in zijn kamp, niet in het mijne. Ik wil met alle spelers werken."