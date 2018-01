Sanchez miste dopingcontrole: "Geen kwaad opzet"

Alexis Sanchez beleefde maandag een hectische dag met zijn overgang van Arsenal naar Manchester United. De Chileen miste daardoor een dopingcontrole. "Het is vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden, geen kwaad opzet", zegt Arsenal-coach Arsène Wenger.

"Maandag was gewoon niet het juiste moment om Alexis te controleren", vertelde de Franse coach vrijdag op een persconferentie. "Hij moest die dag zijn transfer afronden en veel verplaatsingen afleggen. Vanuit administratief oogpunt is de gemiste controle onze verantwoordelijkheid, omdat hij op dat ogenblik nog Arsenal-speler was. Maar laat duidelijk zijn dat zowel Alexis als onze club niets te verbergen hebben."