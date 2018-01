Courtois nog niet fit voor het FA Cup-duel tegen Newcastle

Courtois kreeg vorige week op training een tik tegen zijn enkel. Het sluitstuk van Chelsea miste daardoor de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en de halve finale van de League Cup tegen Arsenal.

Ook morgen zal Courtois niet in doel staan voor het duel tegen Newcastle in de vierde ronde van de FA Cup. "Het is vandaag heel moeilijk te zeggen hoeveel dagen hij nodig heeft om volledig van zijn blessure te herstellen", zei Chelsea-trainer Antonio Conte vandaag.

Niet alleen Courtois is er niet bij, ook Alvaro Morata (rug) en Willian (hamstring) raken niet speelklaar. Cesc Fabregas is er dan weer wel opnieuw bij.