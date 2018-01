United verlengt contract van Mourinho tot 2020

José Mourinho volgde in mei 2016 Van Gaal op bij Manchester United en oogstte meteen successen. In zijn eerste seizoen loodste hij United naar winst in de Europa League, de League Cup en de Community Shield.

Dit seizoen staat Manchester United 2e in de Premier League, op 12 punten van leider City. Ook in de Champions League en de FA Cup spelen Lukaku en co nog mee voor de knikkers.

"Ik ben vereerd en trots", reageerde Mourinho op zijn contractverlenging (tot 2020 met optie voor een extra jaar). "Het doet deugd om vertrouwen te krijgen van de bazen."

"Door 3 trofeeën te winnen vorig seizoen hebben we hoge standaarden gezet. Maar ik verwacht dat mijn team ernaar streeft om dit seizoen even goed te doen."