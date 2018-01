Kevin De Bruyne: "Wereldkampioen worden, moet het doel zijn"

Een lucratief contract tot 2023: Sporza sprak vanmiddag met een gelukkige Kevin De Bruyne. "Alles zit goed", zegt de middenvelder.

"Bij City kwam ik in een ploeg terecht die veel vertrouwen in me had en waar ik mijn kans heb gekregen. We spelen supergoed voetbal, voetbal waar ik plezier in heb. En we doen het momenteel heel goed."

Wat is het geheim achter de succesformule? "Het meeste gebeurt achter de schermen. Hier werk ik hard, ik moet ervoor zorgen dat ik fysiek en mentaal klaar ben om te kunnen presteren. En daarnaast doe ik er alles aan om gelukkig te zijn bij mijn familie."

Voelt Kevin De Bruyne nog altijd diezelfde passie als in zijn eerste jaren? "Als ik op het veld sta, amuseer ik me nog altijd. Dat is waarschijnlijk de reden waarom alles goed gaat. Ik probeer dat plezier te behouden. Ik weet dat dat me uiteindelijk vooruit zal helpen als speler."