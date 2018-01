Conte: "Batshuayi mag vertrekken bij komst nieuwe spits"

De kans lijkt dus groot dat Batshuayi, ondanks zijn goede wedstrijd tegen Brighton van dit weekend, vanavond niet start in de halve finales van de League Cup tegen Arsenal. "Ik weet niet of het nu zijn moment is", aldus Conte.

"Elke speler kreeg zijn kans om te spelen en zijn waarde te tonen. Nu moet ik de juiste beslissing nemen in het belang van het team. Elke wedstrijd is volledig anders en de kwaliteit van de tegenstand is dat uiteraard ook."