Sanchez krijgt zijn zin en trekt naar Manchester United

Alexis Sanchez leek enkele weken geleden nog op weg naar Manchester City, maar stadsrivaal United mengde zich in de debatten en heeft nu de strijd om de handtekening van de Chileen gewonnen.

De aanvaller kon komende zomer sowieso transfervrij vertrekken bij Arsenal. Met de komst van Henrich Mchitarjan krijgt Arsenal nu nog iemand in de plaats van Sanchez. Beide clubs kondigden de transfer simultaan aan. Met de ruil is geen transfersom gemoeid.

Sanchez heeft bij United een contract tot medio 2022 ondertekend. Hij zou naar verluidt de bestbetaalde speler in de Premier League worden met een weeksalaris van zo'n 450.000 euro. "Ik ben blij om bij de grootste club ter wereld te spelen", zegt de Chileen in een eerste reactie. "De kans om in dit stadion te spelen onder José Mourinho kon ik niet laten liggen."

Ook Mchitarjan is gelukkig met zijn transfer naar Arsenal. "Het was altijd een droom om voor Arsenal te spelen", zegt de Armeniër. "Als kind was ik fan van Thierry Henry. Misschien was ik daarom supporter vaan Arsenal.