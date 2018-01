De Bruyne verlengt bij City: "Voel me hier vanaf de eerste dag thuis"

De contractverlenging van Kevin De Bruyne (26) zat er al een tijdje aan te komen. De Rode Duivel streek in 2015 neer bij City, waar hij uitgroeide tot een van de strategen onder Pep Guardiola.

In 122 wedstrijden was De Bruyne al goed voor 31 doelpunten. Vooral dit seizoen is de Rode Duivel een erg gesmaakt ingrediënt in het succesrecept van Guardiola, met 8 goals en 13 assists in 32 matchen.

"Ik ben erg tevreden met deze nieuwe overeenkomst", reageert De Bruyne op de clubsite. "Zoals ik al gezegd had: het was altijd mijn intentie om bij City te blijven. Ik heb me hier vanaf de eerste dag thuis gevoeld."

"Toen de club me polste over een contractverlenging, stonden we daar meteen voor open. Hier blijven is de beste beslissing. Het was dus vrij gemakkelijk. Je hoort anderen wel praten over andere clubs, maar we zijn een van de beste teams ter wereld."

"We winnen niet alleen, we spelen ook geweldig voetbal. Het is een plezier om hier deel van uit te maken. Ik kijk uit naar wat we de komende jaren kunnen bereiken."