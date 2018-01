Watford vervangt coach: "Door ongevraagde toenadering van andere club"

Watford verloor gisteren met 2-0 op het veld van Leicester en kon amper 1 van zijn laatste 11 wedstrijden winnen. Hoewel de club 10e staat in de Premier League, besliste ze om afscheid te nemen van trainer Marco Silva.

"Dit was een moeilijke beslissing", klinkt het op de website van de club. "We zijn ervan overtuigd dat de aanstelling van Silva de juiste keuze was. Zonder de ongevraagde benadering door een Premier League-rivaal zouden we blijven genieten van zijn leiderschap."

"Die ongevraagde toenadering is de reden voor deze beslissing, omdat we van mening zijn dat de focus en resultaten zodanig verslechterd zijn dat de toekomst van Watford in het gedrang kwam."

"Voor de veiligheid en het succes van onze club is de club ervan overtuigd dat er verandering moet komen. We willen nu snel een vervanger aanstellen en zullen in de tussentijd niet reageren."

En snel was enkele uren later al: Javi Gracia, die net afscheid had genomen van Roebin Kazan. De Spanjaard was ook in Griekenland en Spanje aan de slag. Malaga loodste hij 2 keer naar de top 10.