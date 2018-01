Kicker: "Arsenal biedt 50 miljoen voor Dortmund-spits Aubameyang"

Vrijdag zei Stöger dat zijn spits geen straf onderging en dat hij wel terug in het team zou staan als hij de gepaste houding toont.

Duitse experts en commentatoren menen dat Aubameyang zijn best niet meer doet om zo een transfer te forceren naar Engeland. Ousmane Dembélé deed hem dat ook al voor. Na het boycotten van de trainingen verliet hij deze zomer Dortmund voor Barcelona.

Aubameyang zit dit seizoen aan 13 doelpunten in 15 wedstrijden in de Bundesliga. Zonder hem kon Dortmund nog niet winnen in 2018. Het speelde twee keer gelijk, tegen Wolfsburg en Hertha Berlijn. Het staat voorlopig derde.