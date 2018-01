Carrick stopt na dit seizoen en krijgt een plekje in de staf

Mourinho verwacht dat Carrick de technische staf zal vervoegen. Mourinho verwacht dat Carrick de technische staf zal vervoegen.

Middenvelder Michael Carrick is aan het laatste seizoen bezig van zijn carrière. Dat nieuws bevestigde United-coach Jose Mourinho. Carrick is sinds 2006 aan de slag op Old Trafford. "Ik verwacht dat hij onze technische staf vervoegt", zegt Mourinho.