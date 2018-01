Tottenham-coach Pochettino: "Alderweireld kan groepstrainingen hervatten"

Goed nieuws voor de Rode Duivels. Volgens Pochettino is het einde van zijn blessureleed in zicht. Volgende week speelt Tottenham een wedstrijd voor de FA Cup tegen vierdeklasser Newport. Het kan zijn dat de verdediger dan zijn comeback maakt.

"We hebben een hele week training om te zien of hij klaar is voor die wedstrijd. We gaan Toby langzaam in de groep integreren. Stap voor stap bouwen we zijn fitheid op met als doel opnieuw wedstrijdfit te zijn. En misschien kan dat al tegen Newport", legt de Spurs-coach uit.

Alderweireld is sinds 1 november out met een blessure aan zijn hamstring. Die liep hij op in een groepswedstrijd van de Champions League thuis tegen Real Madrid (3-1).

Naast Alderweireld mist Tottenham ook nog Danny Rose (knie) en Harry Winks (enkel). Doelman Hugo Lloris is ziek, het is dus nog afwachten of hij in doel zal staan zondag tegen Southampton in de competitie.