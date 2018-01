Wordt Mchitarjan als pasmunt gebruikt voor Sanchez? City haakt alvast af

Manchester United zou Alexis Sanchez dus kunnen losweken bij Arsenal, maar de Londense club zou Henrich Mchitarjan in de transferdeal willen betrekken.

De Armeniër stond vanavond alvast niet op het wedstrijdblad van Manchester United-Stoke City. "Ik zou liegen als ik zeg dat dat een pure tactische beslissing is", vertelde José Mourinho voor de wedstrijd tegen Stoke.

"Ik heb gekozen voor spelers van wie we weten dat ze momenteel met hun gedachten volledig bij Manchester United zitten. Het is niet gemakkelijk voor een speler als er onzekerheid is over zijn toekomst. Dat zorgt voor extra druk. Het is beter voor hem en voor ons om hem te beschermen."