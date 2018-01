Mignolet: "Ik blijf kalm, maar ik moet aan mijn toekomst denken"

Dan is de logische vraag: wat brengt de toekomst? "Ik probeer altijd rustig en kalm te blijven. Ik ben al eerder sterker gekomen uit zulke situaties."

"Maar ik moet natuurlijk ook aan mijn eigen toekomst denken. Het enige wat ik kan doen is focussen op de trainingen en mijn best doen. Ik word 30 jaar en het WK komt eraan. Deze situatie kan niet te lang duren, dat is duidelijk. Meer kan ik er niet over kwijt."

Vreest Mignolet dan ook voor zijn WK-ticket? "Bondscoach Martinez was gisteren toevallig op de wedstrijd en was de eerste die me achteraf een bericht gestuurd heeft. Dat apprecieer ik ten zeerste."

"Ik weet dat hij veel vertrouwen in me heeft. In de laatste oefenmatch tegen Japan heb ik een goeie beurt gemaakt. Maar spelen is altijd belangrijk."