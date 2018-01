De conclusie na Liverpool-City: "Er is een recept en dat is al veel"

Was het nu een verrassing dat Manchester City op Anfield tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Premier League aanliep? "Ja en neen", zegt Aster Nzeyimana.

"Ja, want er was die 5-0 eerder op het seizoen en er is de suprematie van City tot nu toe. Neen, want Liverpool had al een tijdje niet meer verloren en City vertoonde in zijn vorige matchen barsten."

"Maar de manier waarop is geen verrassing. Het was vintage Klopp tegen Guardiola. Het was echt pestgedrag: continu druk, extreem opjagen. Het was pressing van een andere planeet. Met Dortmund gebruikte Klopp destijds dezelfde tactiek tegen het Bayern van Guardiola."

"Of dit nu een impact op de titelrace zal hebben? Waarschijnlijk niet, maar het kan de andere ploegen wel hoop en inspiratie bieden. Er is een recept en dat is al veel."