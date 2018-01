"Het is een half wonder dat Mignolet dit al zo lang volhoudt"

Het statuut van Mignolet was na de wedstrijd een gespreksthema in de Engelse media. Ex-doelman Shay Given zei op Sky Sports: "Ik snap niet dat Klopp zo met zijn doelmannen omgaat. Een club als Liverpool moet een duidelijke nummer 1 hebben. Voor een doelman moet het goed tussen de oren zitten. Je moet vertrouwen krijgen van je coach. Het voelt niet goed wat Klopp doet."

Eerder al had ex-Engeland- en Liverpool-goalie Ray Clemence zijn bezorgdheid geuit toen Mignolet niet in de Champions League mocht spelen.

"Wat Klopp doet met zijn doelmannen is gewoon verkeerd. Je speelt niet met je doelmannen. Hoe moet Mignolet zich voelen? Hij was vorig seizoen uitstekend, begon goed aan dit seizoen, maar mag niet in de Champions League spelen. Het is niet de Carabao Cup (League Cup, red), hé? Dit is de Champions League. Iedereen wil die spelen, zeker de nummer 1 in het doel", zei Clemence.

Ter info: Clemence is "the greatest ever goalkeeper of Liverpool". Lees: 470 matchen, alle trofeeën gewonnen, MBE en lid van de Orde van het Britse Rijk.