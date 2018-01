Als Loris Karius een goede beurt maakt tegen Manchester City wipt hij over Simon Mignolet in de pikorde bij Liverpool. Dat heeft coach Jürgen Klopp een uur voor de wedstrijd duidelijk gemaakt.

"Ik had kunnen zeggen dat Loris enkel vandaag zou keepen, maar als hij het goed doet, blijft hij in doel staan", sprak Klopp.

Tot vandaag was Simon Mignolet de nummer 1 in de Premier League, in de Champions League koos Klopp voor Karius.