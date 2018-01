Arsenal en Wenger leven nog (een beetje): "De Europa League en de Carabao Cup winnen"

De League Cup, in Engeland de Carabao Cup genoemd, dat is een troostprijs? Het is natuurlijk geen Premier League-titel, maar over de plas is die trofee ook geen niemendalletje. Met financiële hemelbestormers als de Manchester City en United of Chelsea en het snelle voetbal van Tottenham en Liverpool zijn de kandidaten voor de trofee legio.

Elke club investeert jaarlijks honderden miljoenen euro’s om een prijs te pakken en helaas kan er maar één kampioen worden. Die is met Manchester City bovendien al enige tijd gekend en dus krijgen die andere trofeeën voor alle clubs een upgrade. Een seizoen wordt liefst niet zonder een prijs afgesloten. De redenen van Wenger om zijn beste spelers in de League Cup in te zetten, waren dus wel nobel.