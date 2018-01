VIDEO: Charly Musonda draait vrije trap knap in de hoek

De beloften van Chelsea namen het gisteren in de EFL Trophy op tegen derdeklasser Portsmouth. Musonda opende de score na de pauze.

Na een tegendoelpunt in de 92e minuut leek de match af te stevenen op strafschoppen, maar dat was buiten Musonda gerekend. In de 95e minuut krulde het Belgische talent een vrije trap knap in de hoek.

Chelsea won met 2-1 in Portsmouth. Kylian Hazard zat ook in de kern, maar de broer van Eden kwam niet van de bank.