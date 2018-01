Bekvechten tussen Conte en Mourinho gaat voort: "Hij is een klein mannetje"

José Mourinho leek op Antonio Conte te alluderen toen hij het had over "coachen als een clown aan de zijlijn". Conte noemde Mourinho in zijn repliek een "seniele oude man", waarna Mourinho nog eens verwees naar een dossier rond match fixing waarin Conte genoemd werd.

"We kennen José goed", reageerde Conte na afloop van de FA Cup-wedstrijd tegen Norwich City (0-0). "Het is altijd hetzelfde met hem. Het is zijn manier van doen en het is dan ook geen verrassing. Zoiets doe je om te kwetsen."

"Maar jullie kennen het verhaal. Het gerecht heeft mij onschuldig verklaard. Als je zulke uitspraken doet, ben je maar een klein mannetje. Het is niet de eerste keer. Hij gedroeg zich zo in het verleden en zal dat blijven doen in de toekomst. Als je zo bent, verander je niet."