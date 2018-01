Klopp: "Hebben alles geprobeerd om Coutinho te houden, maar dit was zijn droom"

Het is begrijpelijk dat de supporters teleurgesteld zijn. Spelers zullen gaan en komen, maar de club blijft bestaan. Het hart en ziel van Liverpool is niet te koop.

"Het was geen geheim dat hij al sinds juli, toen Barcelona voor het eerst interesse toonde, wilde vertrekken. Hij was heel duidelijk tegen mij, het bestuur en zijn ploegmaats. Dit was de transfer die hij wou. Toch hebben we hem nog een half seizoen kunnen houden in de hoop dat we hem toch nog zouden kunnen overtuigen om te blijven."

"Ik beloof de supporters dat we echt alles gedaan hebben om Coutinho te overhalen om bij Liverpool te blijven. Maar hij was 100 procent zeker dat zijn toekomst en die van zijn familie in Barcelona lag. Dit is zijn droom en ik weet nu dat we hier niets meer aan hadden kunnen veranderen."

"Hij bleef het afgelopen half jaar wel professioneel. Hij trainde hard en deed er alles aan om matchen te winnen. Hij heeft de voorbije vijf jaar veel voor deze club betekend. We wensen hem dan ook veel succes."

"Het is begrijpelijk dat de supporters teleurgesteld zijn. Spelers zullen gaan en komen, maar ik ben ervan overtuigd dat deze club groot en sterk genoeg is om dit te verwerken. We hebben nog veel talent en zullen ook investeren. De club blijft bestaan. Het hart en ziel van Liverpool is niet te koop."