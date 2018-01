Truitje van Coutinho gekocht? Liverpool geeft voucher aan fans

De overgang van Philippe Coutinho naar FC Barcelona hing al maanden in de lucht. Afgelopen zomer werd er al stevig geflirt, maar na veel vijven en zessen bleef de Braziliaanse smaakmaker toch nog in Engeland.

Halfweg het seizoen is Coutinho nu toch naar Spanje vertrokken. Liverpool ontvangt zo'n 160 miljoen euro voor Coutinho, maar denkt ook aan zijn fans.

De supporters die dit seizoen een shirt hebben gekocht met het rugnummer 10 en de naam van Philippe Coutinho, kunnen een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen.

Als de transfer volledig is afgerond, ontvangen die fans een voucher van ruim 56 euro. Met dat bedrag kan men iets anders kopen in de fanshop van Liverpool. Het truitje ruilen is geen optie.