Magie tussen Stoke City en Hughes is na 4,5 jaar uitgewerkt

Mark Hughes kwam in 2013 aan bij Stoke City. Hij zette er op 30 mei zijn handtekening onder een overeenkomst voor drie seizoenen. Hij maakte van de club een stevige middenmoter en mocht dus nog wat langer blijven, maar dit seizoen liep het mis.

Na vijf nederlagen in de voorbije 7 matchen in de Premier League, was de uitschakeling in de derde ronde van de FA Cup nu de druppel. Stoke verloor met 2-1 op het veld van Coventry.

Na vier en een half jaar komt er zo een einde aan de samenwerking. Stoke City staat op dit moment op de 18e plaats. Over een opvolger voor Hughes is nog niets bekend.