Mourinho bijt (uiteraard) van zich af: "Zal nooit geschorst worden voor match fixing zoals Conte"

Zo'n uitspraak kon Mourinho - toch de meester van de psychologische oorlogsvoering - niet over zijn kant laten gaan. "Ja, ik heb fouten gemaakt in het verleden", begon de Portugees nog veelbelovend. "En ja, ik zal nog fouten maken in de toekomst."

"Maar wat nooit is gebeurd en wat ook nooit zal gebeuren, is dat ik geschorst zal worden voor match fixing." Met deze uitspraak diept Mourinho een wat vergeten zwarte bladzijde uit Conte's geschiedenis op. In 2012 kwam aan het licht dat Conte een poging tot match fixing bij Siena niet had gemeld. Eerst werd hij 10 maanden geschorst, later werd die straf teruggebracht naar 4 maanden.

Mourinho gaf trouwens ook nog mee dat zijn clown-uitspraak niet tegen Conte gericht was. "Dat ging over mijzelf. Ik bedoelde dat ik mij niet als een clown hoefde te gedragen om passie te tonen. Ik kan mijn emoties beter bedwingen."