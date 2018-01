Conte: "Mourinho is een dementerende seniele oude man"

Ik vind het vreemd dat andere managers het altijd over mij moeten hebben. Ik hou er niet van om over andere trainers of spelers te praten.

Ook over Arsène Wenger, die vond dat Hazard geen penalty verdiende in de 2-2 tussen Arsenal en Chelsea, kon Conte weinig goeds zeggen. "Als hij de beelden van de wedstrijd opnieuw zou bekijken, zou hij doorhebben dat Arsenal heel veel geluk heeft gehad met de beslissingen van de scheidsrechter."

"Ik zou wel een maand over de beslissingen van de refs kunnen praten. Maar dat wil ik niet, want we moeten respect voor de scheidsrechters hebben. Wenger is niet de enige die zich zo gedraagt en dat is niet goed. En soms vergeet Wenger dat wij de vorige duels tegen Arsenal telkens met tien man eindigden."

"Ik vind het trouwens heel vreemd dat andere managers het altijd over mij moeten hebben. Ik houd er niet van om over andere trainers of spelers van andere ploegen te praten. Dat is een vorm van respect", concludeerde een vurige Conte.