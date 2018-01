Wenger 3 wedstrijden geschorst na kritiek op scheidsrechter

Diep in de toegevoegde tijd van de wedstrijd tegen West Bromwich Albion kreeg Arsenal een strafschop tegen na een vermeende handsbal van Chamber. Rodriguez zette de elfmeter om en zo verloor Arsenal twee kostbare punten.

Arsenal-manager Arsène Wenger was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Mike Dean en liet dat duidelijk merken aan de zijlijn. Ook na de wedstrijd was de Fransman nog niet gekalmeerd. "Dean kon die fase niet zien. Er stond een speler in zijn gezichtsveld. Daarom stel ik zijn beslissing in vraag."

"Jaren geleden heb ik geijverd om de refs een professioneel statuut te geven. Ze doen hun job goed, maar ze werken niet hard genoeg. Hun niveau gaat er steeds weer op achteruit", reageerde Wenger.

Die uitlatingen komen de trainer van Arsenal nu duur te staan. Hij wordt door de Engelse voetbalbond voor drie wedstrijden geschorst en moet bovendien een boete van 40.000 pond betalen. Wenger zit niet op de bank voor de wedstrijden tegen Nottingham Forest (League Cup), Chelsea (FA Cup) en Bournemouth (Premier League).