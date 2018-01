Guardiola: "Kompany is niet beschikbaar voor bekerduel tegen Burnley"

Manchester City neemt het zaterdag in de derde ronde van de FA Cup op tegen Burnley. City voert de Premier League autoritair aan, maar wil ook in de FA Cup indruk maken. Al zal hij moeten schuiven, want "Kompany, Jesus, Mendy en Foden zijn niet beschikbaar en Silva blijft onzeker".

In deze drukke voetbaltijden in Engeland belooft Pep Guardiola te roteren. Al wil hij wel het best mogelijke team aan de aftrap brengen. "Wij hebben als doel om in elke competitie voluit te gaan en onze neus voor geen enkele partij op te halen. Daarom zal ik andere spelers een kans gunnen."

Kompany moest eind december al na elf minuten het terrein verlaten tijdens de match op Newcastle United (0-1). Er werd opnieuw gevreesd voor een zware blessure, maar dat bleek nadien ongegrond. Toch is de Rode Duivel nog altijd niet fit.

Tegenstander Burnley is in de Premier League aan een meer dan degelijk seizoen bezig. De ploeg van Steven Defour staat na 22 speeldagen op de zevende stek.