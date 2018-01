Kompany in thesis: "Maak tickets Premier League goedkoper"

Volgens het jaarlijkse rapport van Deloitte is het inkomstendeel dat de Premier League binnenhaalt met tickets de afgelopen 10 jaar gedaald van 29 naar 15 procent. Als je kijkt naar de andere grote competities in Europa, dan is de Premier League minder afhankelijk van de ticketverkoop dan Spanje (20%) of Duitsland (19%), maar meer dan Italië (11%) en Frankrijk (11%).

"Net omdat de Premier League bijna dubbel of driedubbel zoveel geld ophaalt aan tv-rechten dan pakweg de Spaanse competitie, moeten we ons op de ticketverkoop focussen. Dit wil zeggen dat we een zo goed mogelijke ambiance moeten creëren in de stadions en de juiste mensen daar moeten krijgen."

"Als de Premier League hier niets aan doet, dan kan er een breekpunt ontstaan, waarop we te veel uit de fans persen. Op lange termijn kan je meer inkomsten genereren, wanneer je een product maakt dat zo authentiek is, authentieker dan elke andere competitie ter wereld. Pas achteraf gebruik je dan een marketingstrategie om je tv-rechten over de hele wereld te verkopen."