Courtois: "Ik zeg tegen Eden: "als jij nieuw contract tekent, dan ik ook""

En hoe zit het met de toekomst van Courtois bij Chelsea? Zijn contract loopt af in 2019, maar er zouden wel gesprekken lopen over een nieuwe overeenkomst. "Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. We zullen nog een paar weken wachten, maar dan zal er gepraat worden. Ik ben gelukkig bij Chelsea en sta dicht bij een nieuw contract."

"Of ik afgeleid ben door die gesprekken? Niet echt. Ik ben rustig want voorlopig lig ik gewoon onder contract bij Chelsea. Er zijn veel geruchten, maar ik focus me op mijn club."

"Of Eden Hazard en ik elkaar aanmoedigen om bij te tekenen? Ja. Hij zegt: "Als jij tekent, teken ik". En ik zeg hetzelfde tegen hem. We zijn hier allebei gelukkig. We zijn al twee keer kampioen geworden en kunnen hier samen nog mooie momenten beleven."

"Of de club spelers moet halen deze winter? Het is makkelijk om zoiets te zeggen, maar de markt is losgeslagen. Er wordt veel te veel betaald voor spelers."